Mercoledì delle Ceneri a Biella, inizia il cammino della Quaresima. Vescovo: “Giungiamo rinnovati a Pasqua”

La comunità di Biella si è ritrovata in Duomo per il Mercoledì delle Ceneri. La Santa Messa, tenutasi nella prima serata di ieri, 5 marzo, ha visto la presenza del vescovo Roberto Farinella.

Queste le sue parole apparse sui propri canali social: “Con il segno austero delle ceneri sulla nostra fronte, iniziamo il cammino di Quaresima, un tempo di penitenza e di rinnovamento spirituale. Le ceneri, che tradizionalmente ci ricordano la nostra fragilità e la nostra caducità, ci invitano a una riflessione profonda sul nostro rapporto con Dio e con gli altri. In questo giorno ci chiediamo: come cammino nella fede? Come cammino con gli altri? Vivo con la speranza della risurrezione nel cuore? Potrebbe essere l’esame di coscienza di ogni giorno per giungere pienamente rinnovati a Pasqua. Maria, Madre della Speranza, nostra amata Regina di Oropa, ci accompagni in questo cammino quaresimale, aiutandoci a rimanere saldi nella fede e nella speranza, per celebrare la Pasqua con gioia. Buon cammino quaresimale”.