Gli Orsi e le scuole di Biella insieme per la sostenibilità: inaugurata un’opera dedicata all’acqua

Si è concluso con successo il progetto Save Water 2024, promosso dal Centro Commerciale Gli Orsi per sensibilizzare la comunità sull’uso consapevole dell’acqua. Il percorso, che ha visto il coinvolgimento di studenti e scuole del territorio, ha raggiunto il suo momento culminante, con l’installazione ufficiale di un’opera artistica permanente dedicata alla tutela di questa risorsa preziosa.

L’opera, frutto della creatività degli studenti del Liceo Artistico G. e Q. Sella e dell’Istituto Comprensivo Biella 3, è stata svelata al pubblico in un evento speciale, che ha visto la partecipazione di docenti, istituzioni locali e visitatori del centro commerciale.

Realizzata su lastre metalliche, l’opera è stata collocata nel passaggio pedonale d’ingresso del centro commerciale, diventando un punto di riferimento per tutti i visitatori. Attraverso immagini e messaggi visivi, invita a riflettere sull’importanza dell’acqua e sulle buone pratiche per il suo risparmio.

"Questo progetto dimostra come l’arte e l’educazione possano unirsi per diffondere un messaggio di responsabilità ambientale. L’entusiasmo e l’impegno degli studenti sono stati straordinari e siamo orgogliosi di poter esporre questa opera in modo permanente," ha dichiarato Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi.

Un progetto educativo e creativo per il futuro della sostenibilità

Il progetto Save Water 2024 ha coinvolto attivamente le classi IIIH e VH, con la guida delle docenti Chiara Spada e Deborah Gallo, e il coordinamento di Deborah Albini, Giuseppe Magrone e Francesca Nicoli. Dopo un’attenta fase di progettazione, i ragazzi hanno esplorato il tema dell’acqua attraverso l’arte, dando vita a un’opera che oggi rappresenta un’eredità concreta per la città di Biella.

L’installazione dell’opera non segna solo la conclusione del progetto, ma rappresenta un punto di partenza per una maggiore consapevolezza ambientale. Il Centro Commerciale Gli Orsi conferma il suo impegno nel promuovere iniziative educative e sostenibili, coinvolgendo la comunità su temi di grande rilevanza.

"L’acqua è una risorsa fondamentale e tutti possiamo fare la nostra parte per proteggerla. Questo progetto lascia un segno tangibile, ricordandoci ogni giorno l’importanza di un uso responsabile," ha aggiunto Morganti.

L’opera, ora parte integrante dello spazio del centro commerciale, continuerà a ispirare visitatori di tutte le età, rafforzando il messaggio che piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza per il futuro del nostro pianeta.