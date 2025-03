Andorno: carnevale tra musica, tradizione e dolci tipici alla Casa del Sorriso FOTO

Siamo giunti al termine di un mese di grandi appuntamenti alla “Casa del Sorriso” di Andorno Micca.

Sabato 15 Febbraio, in occasione della festa dei compleanni che si organizza mensilmente presso la struttura, è intervenuto ad animare la festa il gruppo musicale “Franco e i Colpi di Scena”; hanno intrattenuto e divertito tutti i presenti con il loro vasto repertorio musicale; gli animi si sono scaldati a colpi di batteria, chitarra, tastiera e voce…tutto rigorosamente dal vivo… altro che Sanremo!

Gli Ospiti si sono scatenati in balli e canti, accompagnati dalla presenza preziosa dei nostri fantastici volontari; anche parenti e operatori hanno partecipato in maschera per animare e vivacizzare il pomeriggio di festa.

Venerdì 28 febbraio la Casa del Sorriso ha accolto i bambini della scuola primaria di Tavigliano che hanno dato vita a una coloratissima sfilata carnevalesca. La giornata è proseguita con una vera e propria condivisione intergenerazionale: gli ospiti hanno raccontato ai bambini attraverso la realizzazione di un pannello illustrato, il "carnevale di una volta”. E’ stata rappresentata la storia del carnevale nella Valle Cervo e sono state offerte ai piccoli testimonianze, ricordi e racconti dei nostri ospiti.

Ultimo, ma non meno importante, appuntamento è stata la giornata di martedì 4 marzo. Qui la assoluta protagonista è la "Fagiolata della Casa del Sorriso”, cucinata dai nostri cuochi. Ad impreziosire la giornata è stata una sorpresa da parte del Sindaco Davide Crovella che ha preparato ed offerto agli ospiti il dolce tipico del carnevale andornese “La Fiacà”. Il dolce è stato molto gradito da tutti e ha riportato i nostri ospiti ai sapori di quei bei tempi del carnevale: un momento di svago ed evasione dove davvero ogni scherzo vale.