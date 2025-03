Scout Biellesi, nuovo incontro in cammino verso il Giubileo: appuntamento il 9 marzo

Il 2025. l'anno del Giubileo, sarà un anno speciale per la Chiesa e per il mondo scout: l'Anno Santo rappresenta un'occasione unica per mettersi in cammino, fisicamente e spiritualmente. E anche i gruppi scout dell'AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) della provincia di Biella, che contano oltre 400 aderenti suddivisi tra Biella 1 San Filippo, Biella 2 San Paolo e Trivero, sono pronti a vivere questa esperienza con entusiasmo e impegno.

In preparazione al grande evento, gli scout biellesi hanno già avviato una serie di incontri che coinvolgono tutte le fasce d'età: dai Lupetti e Coccinelle (8-11 anni) fino ai Rover e Scolte, passando per Esploratori e Guide (12-15 anni) e i Novizi. Si tratta di appuntamenti, strutturati in quattro giornate tematiche, che permettono ai giovani di conoscersi meglio e di sviluppare competenze fondamentali attraverso i “punti di BP”: formazione del carattere, abilità manuali, benessere fisico e sensibilizzazione sociale. A oggi si sono svolti già due di questi incontri, il primo il 19 gennaio principalmente a Pollone, e il secondo lo scorso 9 febbraio tra Candelo, Biella San paolo, Trivero, Cossila San Grato e ancora Pollone. Domenica, il 9 marzo, è in calendario il terzo di questi appuntamenti. Il luogo deve ancora essere deciso, ma se nei primi due si è parlato di formazione del carattere e di manualità, questa settimana l'argomento sarà la salute, la forma fisica. L'ultimo è in programma il 25 maggio.

Si tratta di momenti che hanno il fine creare legami tra i gruppi, rafforzando lo spirito di collaborazione in vista dell’esperienza estiva. Al centro di tutto c'è il motto scelto dagli scout per accompagnare il loro percorso: Spes Invicta - Sognatori sulle vie di Speranza, un richiamo diretto al messaggio del Giubileo voluto da Papa Francesco.

L'apice di questo percorso sarà il grande pellegrinaggio a Roma, dove tutti gli scout varcheranno la Porta Santa in Piazza San Pietro. E per prepararsi al meglio, i gruppi stanno coinvolgendo anche adulti volontari, tra genitori, ex scout e amici, che daranno supporto logistico e organizzativo.

L'estate 2025 vedrà poi lo svolgimento dei tradizionali campi estivi, con una particolarità speciale: tutti i gruppi si riuniranno nel Lazio, poco a Nord di Roma. Gli scout più grandi vivranno un'avventura in tenda a Bassano Romano, mentre i più piccoli parteciperanno alle "vacanze di Branco" in una casa a Capranica. Un’esperienza che unirà spiritualità, amicizia e scoperta.