A Viverone si parla del Cammino di Oropa

Dallo scorso mese di agosto, anche Viverone è tappa ufficiale del Cammino di Oropa - Cammino della Serra. Così giovedì 6 marzo, alle 21, in sala consiliare, si terrà un incontro per scoprire insieme la storia, il valore e il potenziale di questo tracciato.

“La serata offrirà un’occasione importante per ascoltare esperti, viaggiatori e operatori del settore, per capire che impatto ha un Cammino sul territorio, chi sono le persone che lo percorrono e come possiamo valorizzarlo al meglio – spiegano dal Comune sui propri canali social - L'evento è aperto a tutti: cittadini, operatori turistici, commercianti e chiunque abbia a cuore il Cammino e il nostro territorio”.