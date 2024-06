UNARMA: "Che questo giorno di Festa possa essere l’inizio di un cambiamento necessario e doveroso"

Da oltre 30 anni UNARMA è a fianco dei Carabinieri con spirito di sacrificio e dedizione supportando i colleghi e le loro famiglie nell’affrontare le difficoltà quotidiane della nostra scelta di servire i cittadini indossando gli alamari. Con la nascita e l’approvazione dei Sindacati Militari, che hanno sostituito le obsolete rappresentanze militari occorre, ora più che mai, un cambio rapido e deciso nel modo di affrontare le problematiche lavorative per migliorare il servizio al cittadino e il benessere del personale.

In questo giorno di festa 5 giugno 2024 in occasione del 210° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri – Segreteria Provinciale di Biella porge i suoi migliori auguri a tutti i militari di ogni ordine e grado ed alle loro famiglie, auspica che questo giorno di Festa possa essere l’inizio di un cambiamento necessario e doveroso nei rapporti tra Amministrazione Militare e Sindacati, che possa nascere un dialogo serio e costruttivo, improntato sull’umiltà nel mettersi a disposizione per il bene comune, per la risoluzione dei problemi, per il miglioramento delle condizioni lavorative dei militari, per migliorare l’efficienza ed accrescere il prestigio della nostra Beneamata Arma dei Carabinieri.

W l’Arma dei Carabinieri