Fine settimana impegnativo per i pugili biellesi: Rinaldi lotta a Torino, Prinetti Vince a Rivarolo.

Un altro gran fine settimana quello appena trascorso per i colori della società pugilistica di Biella che si è divisa nel Torinese, per l'esattezza nel pomeriggio di sabato con Lorenzo Rinaldi seguito dal Tecnico Yuri Campanella. Nella Palestra del maestro De Martinis si è tenuta la rivincita contro Sula David, avversario incontrato un mesetto fa in territorio neutro e battuto, ma questa volta Lorenzo non è riuscito a bissare il successo della scorsa volta, imbrigliato nel gioco di chiusura dell'avversario e di colpi forti; buona la replica, ma non sufficiente a portare a casa una vittoria.

Domenica invece, sotto la guida del Tecnico Dario Rollo, la piccola 14enne Emma Prinetti, al suo 3 match, è volata a Rivarolo per vedersela contro un'avversaria con qualche kg in più di lei ed agguerritissima si è portata a casa il risultato. Baima Mistral, combatteva in casa ma ha dovuto fare i conti contro una preparata ed agguerritissima Emma che dopo una prima ripresa un po’ in sordina è riuscita a tirar fuori grinta e carattere, oltre ad una buona dose di tecnica, che le hanno fatto guadagnare la prima vittoria dopo una sconfitta ed un pareggio nei mesi scorsi. La crescita dei ragazzi della palestra di Ponderano è evidente e la continua ricerca di manifestazioni in giro per il nord Italia e di match non possono che accrescere il valore e l'esperienza di ognuno di loro.