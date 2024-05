Oggi a Biella giardinieri al lavoro in viale Matteotti

Nella giornata di oggi lunedì 27 maggio il Comune ha disposto potature in città. In particolare i giardinieri saranno al lavoro in viale Matteotti.

Per questo motivo è stato istituto il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori nella carreggiata Sud del viale, dalle ore 7.30 alle ore 19.00.