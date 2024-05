Valle San Nicolao: auto finisce contro il muro di una casa, FOTO

Nella mattina di oggi a Valle San Nicolao, in frazione Gallotto, intorno alle 11, un'auto è finita contro il muro di una casa. Oltre al conducente dentro al veicolo c'erano anche altre tre persone, ma sembra che fortunatamente nessuna sia rimasta ferita in maniera grave. Sul posto è arrivato il 118 per prestare soccorso a una persona che avrebbe riportato solo lievi escoriazioni.

I Carabinieri si stanno occupando dei rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'auto.

Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.