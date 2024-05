60enne di Tollegno denunciato per ubriachezza molesta

Un uomo di 60 anni di Tollegno è stato denunciato per ubriachezza molesta.

Stando alla ricostruzione dei fatti dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto, l'uomo, che aveva con sé un cane al guinzaglio, nella giornata di ieri sabato 25 maggio avrebbe dato fastidio agli avventori di un bar in via Marconi a Biella.

A chiamare il 112 è stato il titolare del bar.

I Carabinieri sempre nella giornata di ieri sono intervenuti anche in un altro bar in città, questa volta chiamati per una lite che è sarebbe avvenuta però all'esterno del locale. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza per prestare le cure a una delle persone che erano rimaste coinvolte nel diverbio.