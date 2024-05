Dal Milanese a Biella per tentare la truffa delle monetine, fermati tre uomini (foto di repertorio)

Tentano la truffa delle monetine nel parcheggio di un supermercato di Biella ma vengono arrestati in flagranza di reato dalla Polizia. È successo nei giorni scorsi: fermati tre uomini di origine sudamericana, residenti nel Milanese e di età variabile tra i 35 e i 50 anni.

Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni la banda avrebbe tentato di portar via borse e portafogli ad alcuni ignari clienti distraendoli con alcune monete gettate a terra. Ad accorgersi di quanto stava accadendo gli agenti della Questura di Biella nel corso di un servizio sul territorio. Tutti loro sono poi comparsi davanti al Gip per il processo per direttissima.