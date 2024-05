Biella, anziana caduta in casa: soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Anziana in difficoltà a Biella per una caduta all'interno della sua abitazione. È successo nella mattinata di oggi, 24 maggio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla donna.