AMA Biella su demenze ed ictus: un incontro formativo.

Come riconoscere l’insorgere delle demenze e soprattutto cosa fare quando qualcuno vicino a noi si ammala?

Se ne parla giovedì 30 maggio dalle 17:30 durante un incontro alla Sala Falseum di Verrone in via Castello (ingresso dal cortile del municipio).

La serata è organizzata da AMA Biella grazie all’ospitalità del Comune di Verrone e rientra nel progetto di rete AccompagnaMenti.

Vanessa Romano, psicologa del centro Mente Locale di Biella, spiegherà quali possono essere i sintomi d’esordio del decadimento cognitivo e quali strategie si possono mettere in campo per affrontarli in modo tempestivo.

Nella seconda parte dell’incontro si parlerà invece di ictus celebrale con A.L.I.Ce Biella, Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, che sarà rappresentata dal presidente Raffaele Guadagno e da Franca Giovagnini e Maurizia Montanaro.

In apertura dell’incontro Franco Ferlisi, presidente di AMA Biella, e la responsabile della comunicazione, Patrizia Garzena, faranno invece una panoramica sul progetto Accom- pagnaMenti, parlando, in particolare, delle iniziative destinate al pubblico.

Guida ai servizi per le persone con demenze

Una delle azioni di AccompagnaMenti che ha una valenza pubblica è il Catalogo dei Servizi per le Persone con Demenze.

La pubblicazione è disponibile gratuitamente sul sito del centro d’incontro Mente Locale ed è una guida per orientare le persone con demenze e i loro familiari nella ricerca di supporto durante le varie fasi della malattia. Il link per scaricarlo o consultarlo è www.mentelocale- biella.it/catalogoservizidemenze

Il Catalogo dei Servizi è utile in particolar modo per capire quale tipo di supporto è disponibile anche al proprio domicilio e quali sono invece le attività per le quali è necessario rivolgersi a strutture. Nella guida si trovano indirizzi, recapiti e prezzi dei servizi per dare un panorama il più completo possibile.