Boxing club Biella, nell'organico arriva Cecilia Pinnola

Un giusto riconoscimento per la società Biellese che ha riportato la Boxe ad alti livelli già dal 2005 a Biella dopo un periodo di lunga assenza. Oggi la Boxing club Biella può contare su un organico composto da ben 5 Tecnici di alto livello compresa una ragazza, Cecilia Pinnola. Di solo 24 anni, dopo aver effettuato i vari passaggi, da atleta e successivamente da Aspirante Tecnico, lo scorso 28 Aprile ha conseguito anche lei la Qualifica di Tecnici di 1 livello come Dario Rollo prossimo alla qualifica di 2 Livello. Oltre che all’”allevare” la ciurma dei più giovani dai 6 agli 11 anni e seguirli anche nelle competizioni dei Criterium, Cecilia seguirà anche i 15 agonisti oggi presenti a Ponderano presso l’ormai storica palestra Fitness for life che ha sempre supportato ogni esigenza e richiesta dell’associazione ospite.

Un riconoscimento quindi anche a chi dietro le quinte lavora affinché la società cresca sempre più e i ragazzi possano alle arsi alle direttive di più tecnici con differenti metodologie, Dario Rollo nato anch’egli tra le mura di Ponderano e dopo un percorso da agonista arrivato a dispensare la sua esperienza. Mirko Bulfoni, esperto di preparazione atletica e Tecnico di Pugilato 2 Livello sta apportando un grosso contributo sotto l’aspetto di preparazione fisica legata alla forza, elasticità e mobilità. Yuri Campanella, Biellese di adozione ha mosso i suoi passi nella grande società del Canavesano del Maestro Furlan e da circa 2 anni ritornato in palestra per apportare il suo contributo sia per la parte amatoriale sia per quella Agonistica, anch’egli Tecnico di 2 Livello e prossimo alla qualifica di Maestro. Ultimo ma primo a livello di “vecchiaia” societaria e’ il Maestro Scaglione Roberto che ormai da più di 20anni mette a disposizione la sua esperienza da ex atleta e grazie alla formazione ricevuta in Nazionale ed ai vari stage e gare in tutta Italia,può fregiarsi di aver conseguito anche 1 Stella Aiba,riconoscimento di livello mondiale,per avere formato e portato a livelli nazionali ed internazionali pugili che oggi godono ancora dei consigli e allenamenti ricevuti.

La società vuole ringraziare infine tutti coloro che nel corso degli anni hanno partecipato agli allenamenti come semplici amanti, a chi invece ha dato lustro alla società, a Biella ed a loro ed a tutti i coloro che hanno aiutato economicamente, gli sponsor ed in qualsiasi altro modo la società a crescere ed a essere apprezzata e riconosciuta come una delle prime di Italia.