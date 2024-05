Concorso Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus”, primo premio a Matilde Cametti della media di Pettinengo

Nella giornata di sabato, 18 maggio 2024, presso Palazzo Boglietti si è svolta la premiazione del concorso letterario Kiwanis club Biella “Victimula Pagus” XI edizione grafica-narrativa.

Gli studenti si sono cimentati in un'opera narrativa o grafica dal titolo: “Immagina di trascorrere una giornata speciale con un personaggio famoso. Descrivila o disegnala.”

L'allieva Matilde Cametti della classe 2° si è classificata prima nella sezione narrativa, di conseguenza è stata premiata anche l'insegnante Stefania Fornaro con un attestato di merito al docente.

Inoltre, sempre nella scuola secondaria di Pettinengo, hanno ottenuto un diploma di partecipazione anche i seguenti allievi: Sofia Fortolan, Greta Picello, Luca Rodriguez e Chiara Vercellotti.

Matilde Cametti ha dovuto leggere il suo elaborato di fronte ad una numerosa platea attenta e divertita.

La motivazione per cui la giuria ha conferito il Primo Premio al tema dal titolo: “Giovanna D'Arco, una femminista ante-litteram” è il seguente: “La scelta di Giovanna D'Arco come personaggio con cui immaginare di trascorrere una giornata appare davvero complessa ed originale, soprattutto se dettata da una reale ammirazione per un personaggio così lontano nel tempo e soprattutto, così poco ancorato ai valori contemporanei, ma non senza qualche riferimento alla modernità della Pulzella d'Orleans. Per quanto riguarda il testo, si evidenzia una ricchezza di particolari che mettono in luce un'accurata ricerca sulla vita e la storia del personaggio.”

Oltre agli attestati e ad un simpatico portachiavi a forma di fischietto, il Club Kiwanis ha assegnato un premio di 100 euro per il primo classificato, di 50 euro per il secondo classificato, un orologio per il 3° classificato e dei fiori per gli insegnanti.

Facciamo ancora tantissimi complimenti non solo alle studentesse e ai docenti premiati, ma anche agli/alle allievi/e che si sono messi in gioco partecipando! Siamo molto orgogliosi di tutti voi.