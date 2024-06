Aida di Verdi a Sordevolo: oltre 200 biglietti venduti per la prima in calendario il 5 luglio

Avanti tutta con la messa in scena dell'Aida di Verdi a Sordevolo nel prossimo mese.

Tra il sito e TicketOne in vista della prima in calendario il 5 luglio, a oggi sono stati venduti oltre 200 biglietti, e sabato inizieranno le prove al Teatro Coccia di Novara dove si protrarranno per 10 giorni per poi trasferirsi a Sordevolo.

I maccanismi per la preparazione di un'opera tra le più complesse da mettere in scena erano stati spiegati nella conferenza stampa nelle settimane scorse dal direttore del teatro Coccia di Novara Corinne Baroni: "Dall'esperienza dell'anno passato con il Nabucco, abbiamo imparato a come organizzarci per le prove, per gli spostamenti, e ora siamo in grado di ottimizzare tempi e risorse. Stiamo realizzando per esempio le scene a Novara, e poi le porteremo qui in un secondo momento, dove le monteremo".

Niente paura per il tempo: la capienza delle serate sarà limitata a quella del Teatro Coccia in modo tale che in caso di maltempo chi vorrà avrà la possibilità di vedere l'opera a Novara. E se eccezionalmente le previsioni dessero permanenza di beltempo ecco che l'accoglienza a spettacolo sarà aumentata senza problemi.

Queste le date delle rappresentazioni: da venerdì 5 a sabato 13 luglio il venerdì e il sabato alle 21, nell'ambito del progetto "Sordevolo Opera che passione".

I biglietti dai 20,00 ai 25,00 euro sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Coccia e online e sul sito e nei punti vendita TicketOne.

Il progetto Sordevolo, L’Opera che Passione! è patrocinato da Ministero del Turismo e Comune di Sordevolo, Si avvale del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Lauretana, del contributo di Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Novara. Il progetto si avvale inoltre della collaborazione di Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Museo Egizio di Torino, Lanificio di Sordevolo, Fondazione Biellezza e StopOver.