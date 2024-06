Panathlon Club Biella organizza una camminata inusuale: un trekking urbano fra le fontane cittadine. Sabato 15 giugno alle ore 10.00 sarà possibile prendere parte alla passeggiata nel centro di Biella per riscoprire le fontane monumentali e trascorrere due ore in compagnia. Per l’occasione si visiterà la sala ottocentesca della biblioteca diocesana e, se possibile, l’affresco medievale “Cristo della domenica” custodito nel Duomo cittadino.