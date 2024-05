Signora in casa non risponde, residenti si preoccupano e chiamano i soccorsi (foto Vf e G. Chiarini per newsbiella.it)

Questa mattina, alle 11, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti in via Scaglia per un’apertura porta con soccorso persona. La signora in casa non rispondeva quindi i richiedenti, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi.

Una volta arrivati, si è verificata la situazione che ha visto la signora in buone condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.