Donna contattata al telefono: “Salve, le interessa un cane?”. Pensa ad una truffa e chiama il 112

Tentata truffa nel comune di Ponderano. Stando alle informazioni raccolte, una residente sarebbe stata contattata al telefono da un uomo che avrebbe tentato di venderle un cane proveniente dall'estero.

La donna si è subito insospettita: sembra, infatti, che la stessa avesse già effettuato un anno fa un pagamento simile ma non le era mai stato consegnato l'animale. Così, ha subito contattato i Carabinieri per fare piena luce sull'accaduto. Il sedicente venditore non si sarebbe mai presentato alla porta.