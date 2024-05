Passante vede bruciare un quadro elettrico, Vigili del Fuoco in azione alla vecchia stazione di Chiavazza (foto newsbiella.it)

Vigili del Fuoco in azione alla vecchia stazione di Chiavazza. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 31 maggio: stando alle prime informazioni raccolte, una passante ha segnalato che stava bruciando un quadro elettrico, investito da un incendio per cause da accertare. Una volta sul posto, la squadra ha domato velocemente il rogo.