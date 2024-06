Biella: Donna investita in via Crosa. Per lei il ricovero in codice verde

Non sembrerebbero gravi le condizioni fisiche della donna che ieri, 31 maggio alle 9, è stata investita in via Crosa. Sul posto si sono diretti gli Agenti della Polizia Locale per gli accertamenti e per regolare la viabilità sino al completamento delle operazioni di soccorso.