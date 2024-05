Biella, voragine in via Piacenza: strada chiusa e tecnici al lavoro FOTO

Dalle 9.30 di questa mattina, 10 maggio, è stata chiusa al traffico la via Piacenza. La causa è da attribuire ad una voragine che si è formata in mezzo alla carreggiata.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale di Biella, anche i tecnici preposti per la sistemazione e messa in sicurezza della strada. A segnalare l'accaduto un automobilista in transito.