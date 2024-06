Viene posizionata una panchina sul Tracciolino ma qualcuno ha pensato bene di portarsela via. Un vero e proprio atto di inciviltà messo a conoscenza dal comune di Donato: “Era stata posta circa 2 mesi fa in zona verso Andrate, a piena disposizione di chi desiderava riposarsi e gustarsi il panorama. Qualcuno, però, l'ha rubata. Ha fatto del male non solo a chi l'ha messa ma a tutti coloro che la sfruttavano”.