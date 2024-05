Valeria Varnero nel listino della candidata presidente della Regione Gianna Pentenero

La segreteria provinciale del PD Biellese, con l'appoggio unitario del Partito, comunica che Valeria Varnero, capogruppo uscente nel Consiglio Comunale di Biella, è stata inserita nel listino di Gianna Pentenero, candidata del PD alla Presidenza della Regione Piemonte.

Si tratta di una "prima volta" per la nostra città che in passato non aveva avuto un proprio rappresentante indicato nella lista collegata direttamente al candidato Presidente.

Con Valeria Varnero, insieme ai due candidati Rinaldo Chiola ed Emanuela Verzella, il nostro territorio biellese risulta ancora più rappresentato e darà il proprio convinto contributo nella campagna elettorale di Gianna Pentenero nell’auspicio che possa essere eletta Presidente per poter cambiare il Piemonte.