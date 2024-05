Camminiamo insieme, ecco il pellegrinaggio scout a Oropa

Come da tradizione, i gruppi scout biellesi concludono il periodo delle attività svolte durante l’anno scolastico con un pellegrinaggio a piedi al Santuario di Oropa, per ringraziare la Vergine Maria per la sua protezione e per affidarle le attività estive, che vedranno le diverse unità impegnate nelle Vacanze di Branco (Lupetti e Coccinelle 8-11 anni), nei campi estivi di Reparto in tenda (Scout e Guide 12-15 anni), nelle Route del Noviziato e dei Clan (Novizi, Rover e Scolte 16-21 anni).

Quest’anno poi un particolare ringraziamento al Signore va per la ricorrenza dei 50 anni dalla fondazione dell’AGESCI – Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani, che si è formata nel maggio 1974 dall’unione tra ASCI (maschile) e AGI (femminile), impostando un rinnovato percorso educativo caratterizzato dalla coeducazione (unità miste affidate a 2 capi) e dalla condivisione della programmazione e formazione dei capi-educatori, riuniti nelle CoCa – Comunità Capi di ciascun gruppo. L’invito a “camminare insieme” fino a Oropa è quindi per tutte le unità e i capi scout, ma anche esteso a genitori e familiari, amici, ex scout, a chi vorrà unirsi per la strada e la preghiera.

Al pellegrinaggio degli scout si unisce anche quello della Parrocchia di Bagneri, il cui parroco padre Giovanni Gallo è assistente degli scout biellesi. Il programma prevede il ritrovo alle 6 del mattino in Piazza Martiri della Libertà: il pellegrinaggio, ordinato e di buon passo, risalirà via Italia sul percorso per Pralungo, Sant’Eurosia, Cappella Soleri, per arrivare a Oropa seguendo il sentiero D4. In processione, si entrerà in Santuario dai Cancelli, sfilando davanti alla Basilica Antica per raggiungere la Basilica Nuova dove alle 12 sarà celebrata la Santa Messa. Dopo il pranzo al sacco, un “grande gioco” impegnerà tutte le unità, mentre amici e familiari potranno continuare in compagnia, fino alla fine delle attività prevista per le 16 (rientro autonomo). In caso di maltempo, il programma potrà subire variazioni, che saranno comunicate dai capi scout.