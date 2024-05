Per i Giovedì di Selvatica, il 30 maggio appuntamento con il Fotoclub di Biella

Proseguono gli incontri del Giovedì della decima edizione di Selvatica Arte e Natura in Festival: il Fotoclub di Biella Giovedì 30 maggio alle 21, presso Palazzo Gromo Losa, presenta “A tu per tu con la natura”.

Dalle esperienze vissute sia a migliaia di km di distanza che a pochi passi dall’uscio di casa, i soci, protagonisti della serata, proporranno immagini relative alla magnificenza del mondo animale del Parco Nazionale Bwindi in Uganda e della diversità della fauna aviaria incontrata nei viaggi in giro per il mondo. Inoltre, presenteranno significative immagini che evidenziano la complessità e la varietà dell’universo vegetale delle isole Seychelles e lo splendore di paesaggi incontaminati della Giordania e del fiume Nilo. Evidenzieranno l’estrema fragilità dei ghiacciai presenti nei 5 continenti. Infine, avvicinandosi a casa, metteranno in luce l’unicità della Riserva Naturale delle Baragge e la magnifica varietà del mondo degli insetti.

I soci del Fotoclub Biella autori degli audiovisivi sono:

• Alberto Barbera “C’era una volta il ghiaccio”

• Giuliano Basiglio “Arcipelago delle Seychelles – La biodiversità delle Riserve Naturali”

• Luigi Dondana “Uganda: lungo il Nilo” e “Uganda: Bwindi impenetrabile”

• Guido Galvani “Dal Mar Morto al deserto del Wadi Rum” e “La Riserva Naturale delle Baragge”

• Danilo Soatto “In volo”

• Michele Santeramo “Insetti”

Prossimo appuntamento con i Giovedì di Selvatica il 6 maggio, alle 21.00, a Palazzo Gromo Losa sempre con il Fotoclub di Biella: Iago Corazza e Massimiliano Biasioli presentano il progetto espositivo di “Skua Natura” in mostra a Selvatica.

Per tutti gli altri appuntamenti consultare il sito:

https://www.selvaticafestival.net/2024/contenuti/eventi/incontri