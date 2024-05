Valle San Nicolao ODV rinnova il consiglio direttivo: festeggiato Roberto Camatel, fondatore storico FOTO

Nei giorni scorsi, durante l'assemblea sociale annuale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV, si sono anche svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Questo appuntamento è stato

l'occasione per festeggiare e ringraziare Roberto Camatel, socio, volontario e fondatore dell'associazione che dopo oltre 18 anni di impegno costante, ha deciso di non ripresentarsi per guidare il gruppo di volontariato, pur garantendo ancora la sua partecipazione e disponibilità. Il Direttivo uscente ha deciso di ringraziarlo pubblicamente per il suo impegno fin dal 2006, quando l'associazione è stata costituita, con una targa ricordo e una collezione di immagini di alcuni momenti della sua vita da volontario. Roberto Camatel, nonostante l’età continuerà ad essere vicino al Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV e a fornire, per quanto possibile, il suo sostegno. Per sostenere la nostra associazione ricordiamo che è possibile farlo destinandoci il 5xmille nella dichiarazione dei redditi.