AMA Biella: “Anziani soli” incontri e laboratori a Chiavazza.

Dopo il Villaggio La Marmora a maggio inizia anche a Chiavazza il progetto dedicato al contrasto della solitudine e all’isolamento negli anziani, di cui AMA Biella è capofila, con una rete di associazioni piemontesi.

Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, sarà il salone per le associazioni nei condomini di via Felice Coppa 45 a ospitare, da mercoledì 29 maggio, la serie di incontri nei quali si proporranno sia la ginnastica dolce, sia laboratori di gruppo aperti a tutti con attività diverse: dalla cucina al giardinaggio, dal disegno al ballo, alla musica.

Sono previsti in totale 8 incontri, sempre al mercoledì dalle 09:30 alle 11:30, da maggio fino al 17 luglio.

Gli incontri sono organizzati e condotti da un team di professionisti e sono del tutto gratuiti in quanto il progetto ha ottenuto, primo nella graduatoria di merito regionale tra le organizzazioni di volontariato, un finanziamento della Regione Piemonte sulla legge di sostegno agli enti del terzo settore.

In parallelo, sono in calendario incontri mensili rivolti ai caregivers per fornire strumenti efficaci nel gestire la relazione con la persona fragile.

Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del centro Mente Locale AMA Biella allo 015.401767 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

Il progetto avviene in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali della Città di Biella e con le associazioni attive nei quartieri. È un’iniziativa che attinge a risorse messe a disposizione delle Regioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.