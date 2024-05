Malessere alla guida per un automobilista, attimi di preoccupazione sulla Settimo Vittone

Attimi di preoccupazione sulla Settimo Vittone per un automobilista in difficoltà. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 7 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un uomo (di cui non si conosce, al momento, l'età) avrebbe accusato un malessere alla guida e, dopo aver accostato il veicolo, ha subito segnalato l'accaduto al 112.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al guidatore, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note le sue condizioni di salute.