Valdilana, furto in un supermercato: indagano i Carabinieri (foto di repertorio)

Furto nel comune di Valdilana. È successo ieri, 27 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe asportato alcune creme per un valore di circa 50 euro da un supermercato. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per dare un volto al malfattore.