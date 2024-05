Tamponamento in Super tra auto e furgone all'uscita di Cossato (foto di repertorio)

Tamponamento tra due mezzi in Superstrada ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

È successo nel primo pomeriggio di ieri, 6 maggio, all'uscita di Cossato: a scontrarsi, per cause da accertare, un'auto e un furgone. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.