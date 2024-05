Automobilisti chiamano il 112: “Ci sono due cani in Superstrada, intervenite” (foto di repertorio)

Due cani, in orario diverso, sono stati segnalati da diversi automobilisti nella giornata di ieri, 6 maggio, lungo la Superstrada, in prossimità dello svincolo di Cossato in direzione di Masserano.

In un caso, l'animale è stato fortunatamente recuperato e riconsegnato al suo proprietario. Dell'altro, invece, si sono perse le tracce nella boscaglia circostante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.