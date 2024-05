L'appello di Gattopoli, "Aiutaci a sfamare i nuovi gattini", FOTO

A Gattopoli abbiamo finito i posti e la maggior parte delle gatte hanno già dato alla luce i loro piccoli. Purtroppo sono arrivati anche tanti gattini senza mamma che richiedono cure costanti e un monitoraggio attento in quanto più fragili e ormai tutte le nostre volontarie sono al completo. Proprio per tutti questi gattini in arrivo abbiamo aperto una raccolta speciale su gofundme ‘Aiutaci a sfamare i nuovi gattini di Gattopoli '24’ ( https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-sfamare-i-nuovi-gattini-di-gattopoli-24 ), se volete aiutare a salvare vite potete donare tramite questa raccolta in modo che i nuovi nati di quest’anno possano avere una chance.

Altri modi per sostenere queste creature è venire a donare alla raccolta che faremo con Balzoo presso l’Esselunga di Biella e Quaregna questo sabato 11 maggio. I gattini saranno con noi almeno per 1 mese e mezzo e quindi ci serve tanto cibo per cuccioli di alta qualità. Domenica 12 maggio invece vi aspettiamo con il nostro banchetto di Miciocreativo al Vilflora Home & Garden dalle 10 alle 19 con ingresso libero e food truck dalla colazione all'aperitivo (in caso di maltempo rimandato al 26 maggio). Potrete trovare molte idee regalo originali fatte a mano dalle nostre volontarie in ceramica cotta al forno di Ronco oltre a moltissimi banchetti di creative e artiste straordinarie in un luogo pieno di bellezza.





Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.