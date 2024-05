"Non toccate i piccoli di capriolo", manifesti a Mezzana

I piccoli di capriolo non sono da toccare e a Mezzana, nelle bacheche comunali sono stati affissi dei manifesti che spiegano come ci si deve comportare per salvargli la vita.

Bisogna prestare molta attenzione, perchè quando sono piccoli la madre è sempre nei dintorni, e se si toccano a quel punto non li riconoscerebbe più e allora si che li abbandonerebbe.