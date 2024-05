Rinofiller: il trattamento di medicina estetica che dà nuova forma al naso

Tra i trattamenti sempre più richiesti nei centri di medicina estetica c’è il rinofiller. Di cosa si tratta? Quando è indicato? E a chi?

Cos’è e come funziona il filler naso

Conosciuto già da secoli e praticato nella forma moderna da almeno un decennio, il rinofiller è un trattamento che consente di modificare la morfologia del naso senza ricorrere alla chirurgia e in maniera quindi minimamente invasiva. Come negli altri trattamenti simili, infatti, le sostanze iniettate quando si esegue un filler naso – tipicamente acido ialuronico – sono in grado di essere assorbite dalla pelle del viso e di modificare le strutture cutanee, dando una nuova forma al naso. I risultati del rinofiller, visibili immediatamente, sono solo temporanei, anche se la ricerca nel campo della medicina estetica ha fatto sì che, soprattutto con l’utilizzo combinato di più sostanze riempitive, si possano riuscire ormai a prolungare fino a rendere semipermanenti gli effetti del filler al naso.

Quando e perché eseguire un trattamento di rinofiller

Questo trattamento è consigliato, insomma, quando si voglia modificare esteticamente la forma del proprio naso ma senza ricorrere alla rinoplastica che ha costi, tempi di recupero e rischi decisamente più alti. Il rinofiller a volte è consigliato, per altro, come trattamento temporaneo in attesa dell’intervento chirurgico e per essere certi del tipo di risultati che si vogliono ottenere dall’ultimo. Inestetismi come gobbe o avvallamenti o a carico del dorso o della punta o che interessano ancora la piramide nasale possono essere fonte di disagio per la persona e meritano di essere corretti per ridarle fiducia e autostima. Il filler naso riesce a correggere problemi come quelli appena elencati e a modificare, più in generale, il profilo del naso in maniera che risulti più armonico con il resto dei lineamenti e con l’ovale del viso. Il rinofiller non è adatto, invece, a correggere problemi funzionali del naso e che hanno a che vedere, cioè, con una corretta respirazione: il trattamento d’elezione è in questo caso la rinoplastica. Quando gli esiti dell’ultima sono risolutivi dal punto di vista funzionale ma dubbi da quello estetico, si può intervenire a correggerli sotto l’ultimo aspetto almeno temporaneamente con il filler naso.

Rinofiller: a chi è adatto e perché

A meno di allergie o ipersensibilità alle sostanze iniettate, il rinofiller è un trattamento adatto a tutti e a cui tutti si possono sottoporre in un centro specializzato in medicina estetica (in forma ambulatoriale: l’intervento dura al massimo 15 minuti ed è indolore, soprattutto se vengono applicate in anticipo creme anestetizzanti). Non ci sono, insomma, particolari controindicazioni a sottoporsi al rinofiller. Perché temporaneo, questo trattamento si rivela particolarmente adatto anche ai pazienti giovani e che potrebbero cambiare idea rispetto ai miglioramenti estetici a cui sottoporre il proprio corpo. Alcune condizioni come gravidanza e allattamento, predisposizione a sviluppare dermatiti, cheloidi o altre patologie dermatologiche, problemi di cuore o malattie autoimmuni richiedono comunque di consultare i propri medici di fiducia e lo specialista di medicina estetica prima di effettuare il trattamento di rinofiller per maggiore sicurezza e per essere certi di ottenere risultati soddisfacenti.