Pecco Bagnaia: biografia, famiglia, fidanzata e curiosità

Francesco "Pecco" Bagnaia, nato a Torino il 14 gennaio 1997, ha radici profonde in Sardegna grazie alla sua famiglia materna. Sua madre, Stefania Atzori, discende da Fausto, nato a Terralba nel 1939, che lasciò l'isola per cercare opportunità sulla terraferma. Perché iniziare questa biografia con un aneddoto che riguarda il nonno? Perché nonno Fausto ha giocato un ruolo fondamentale nel lanciare la carriera di Pecco nel mondo delle moto, costruendogli un triciclo motorizzato quando aveva solo tre anni e mezzo.

Fin da giovane, Pecco ha mostrato una passione inarrestabile per le moto, nonostante le difficoltà accademiche e di salute. Gli insegnanti, i medici e alcuni team consigliavano di abbandonare questa passione, ma Pecco ha continuato a perseverare, dimostrando alla fine di avere ragione e che con un pizzico di talento e volontà è possibile arrivare in alto se qualcuno crede in te.

L’infanzia, gli inizi e l’incontro con Valentino Rossi

Conosciuto nel mondo del motociclismo come "Pecco" esiste una storia curiosa riguardo a questo soprannome: gli fu attribuito dalla sorella maggiore Carola quando entrambi erano bambini. Carola, non riuscendo ancora a pronunciare correttamente il nome Francesco, lo chiamava "Pecco" e questo è il soprannome che il pilota si è portato avanti per tutta la vita.

In carriera, invece, Bagnaia si è fatto notare presto nelle competizioni giovanili, primeggiando tra Minimoto e la MiniGP. Fino a debuttare nel Motomondiale nel 2013, nella categoria Moto3. L’avvio, nelle prime tre stagioni non è entusiasmanti la prima si chiude infatti con 0 punti, la seconda e la terza lo vedono 16° e 14° nella classifica generale.

Impossibile negare che Valentino Rossi abbia giocato un ruolo cruciale nella crescita di Pecco come pilota. Nel 2013, dopo una difficile stagione in Moto3, Rossi ha accolto Pecco nella sua Academy VR46, investendo nel suo talento e aprendo la strada a risultati straordinari.

Il Palmares di Pecco Bagnaia ad oggi (2024)

Con la stagione di MotoGP 2024 ancora in corso Pecco Bagnaia è forte di ottimi risultati in carriera, dopo un avvio difficile è infatti riuscito a conquistare il titolo di campione del mondo di Moto2 nel 2018 ed è riuscito ad eccellere anche dopo il passaggio in MotoGP: è infatti uno dei pochissimi piloti ad oggi ad aver vinto due titoli mondiali MotoGP consecutivi.

Quando si è laureato campione del mondo di MotoGP Bagnaia? Lo ha fatto nel 2022 e nel 2023; proprio per questo si presenta nel 2024 come uno dei grandi favoriti.

Pecco Bagnaia: vita privata e curiosità

Oltre alle corse, Pecco è un uomo di passioni; ama cucinare e l’alta moda ed è profondamente legato alla sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto lungo il percorso. La sua relazione con Domizia Castagnini, sua compagna di vita, è un altro pilastro fondamentale della sua esistenza. Nonostante questo, esistono davvero poche foto o informazioni riguardanti la loro vita privata poiché i due preferiscono mantenere un basso profilo.

Francesco "Pecco" Bagnaia è un tifoso di calcio e tifa per la Juventus.

