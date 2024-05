Le tendenze 2024 in fatto di fiori secchi e piante artificiali

I professionisti della decorazione e del wedding, i floral designer e le Aziende del settore che operano nella grande distribuzione sono sempre molto attenti alle tendenze in fatto di fiori finti, piante artificiali e fiori secchi, in grado di arricchire con eleganza e classe qualsiasi spazio ed evento.

Che si tratti di composizioni floreali, cespugli, ghirlande, bouquet e addobbi o fiori bomboniera ed essiccati, questi prodotti artificiali che sembrano veri portano la magia di una natura senza tempo in ogni luogo e permettono di creare ambienti estremamente accoglienti e rilassanti. Per ottenere un risultato impeccabile e ottimale, oltre a scegliere prodotti di alta qualità, resistenti e duraturi, la cosa importante è rivolgersi a un partner affidabile e fortemente specializzato in questo settore, come ad esempio l’ingrosso di Fiori e piante artificiali di Bianchi Dino. Questo assicura soluzioni innovative, un’ampia scelta a disposizione e la certezza di avere quello che si sta cercando senza ritardi o brutte sorprese.

Fiori e piante artificiali: le tendenze 2024

La principale tendenza in fatto di piante artificiali per questo 2024 quasi giunto a metà è il tema naturale: sì a piante straordinariamente realistiche e ad alberi artificiali, che promuovono il tema del green tanto caro a livello mondiale e sempre molto piacevole, con un occhio di attenzione agli ulivi artificiali, praticamente indistinguibili da quelli veri, che sono simbolo di eleganza e fascino, creano un’atmosfera rilassante e molto lussuosa e richiamano il tipico stile mediterraneo caldo e accogliente. Molto in voga anche le piante artificiali in miniatura di piccolissime dimensioni, le piante grasse artificiali, che regalano una tipologia di decorazione inedita e accattivante e le piante artificiali tropicali, per un mood più originale assolutamente richiesto soprattutto durante i mesi più caldi. Per quanto riguarda invece i fiori artificiali, il 2024 esalta gli allestimenti insoliti e i colori vivaci e vibranti, ma ripropone anche decorazioni più minimal ed essenziali, che puntano sul classico bianco con qualche sfumatura più accesa: rose, magnolie e orchidee sono ideali per ottenere un effetto più chic ed elegante, mentre margherite, tulipani e girasoli sono perfetti per eventi più casual e sobri.

Fiori secchi: le tendenze 2024

I fiori essiccati, lavorati e colorati, restano una delle decorazioni più richieste sul mercato, soprattutto se utilizzati per realizzare bouquet di fiori secchi, raffinati centrotavola e allestimenti unici e sorprendenti per gli eventi. Realizzati in modo da preservare gli aromi e i colori dei fiori, garantendo risultati straordinari in fatto di decorazione d’eccellenza, sono disponibili presso Aziende specializzate o direttamente sul Web; in merito a quest’ultima opzione, è possibile notare come il catalogo di fiori secchi online sia molto variegato e adatto a qualsiasi esigenza.

Tra i nuovi trend del 2024 in fatto di fiori secchi ci sono i rami e fasci, le erbe naturali, i tronchi di bamboo e i fiori esotici, sempre estremamente eleganti. I fiori secchi saranno anche protagonisti di uno stile minimalista e naturale, che predilige composizioni semplici e lineari, ma anche composizioni floreali secche multifunzionali, adattabili cioè a diversi contesti e scopi.