Orologi Seiko la qualità dei meccanici giapponesi al tuo polso

La storia di Seiko affonda le sue radici nel lontano 1881, quando un imprenditore di soli 22 anni, Kintaro Hattori, inaugurò un negozio dedicato alla vendita e alla riparazione di orologi a Tokyo.

Con oltre 130 anni di costante innovazione Seiko ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'orologeria e grazie a tecnologie avanzate e una cura ineguagliabile per i dettagli, persiste nel perseguire l'obiettivo di perfezione che ha sempre ispirato il suo fondatore.

Movimenti meccanici ma anche al quarzo

Seiko è conosciuta per la sua produzione di movimenti meccanici, considerati tra i più precisi e affidabili del settore, il risultato di un'attenta progettazione e di una meticolosa lavorazione dei componenti interni.

Ma non è tutto! La società continua ad investire costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie al fine di migliorare sempre più le prestazioni dei suoi orologi.

Non a caso Seiko è stata una delle prime aziende a introdurre orologi al quarzo nel mercato di massa degli anni '60 e da pioniere quale è, continua ad innovare sviluppando nuovi materiali e componenti di alto livello.

Sia che si tratti di modelli classici intramontabili o di creazioni futuristiche, un orologio Seiko è un simbolo di prestigio, affidabilità e stile senza tempo.

Le collezioni di orologi Seiko e le loro caratteristiche distintive

Seiko offre una vasta gamma di modelli e ogni singola collezione si distingue dalle altre perché mostra caratteristiche distintive; ciò rende semplice scegliere l'orologio più adatto alle nostre esigenze.

Ecco alcune delle collezioni più rinomate:

Orologi Seiko Prospex

E' la collezione prettamente sportiva sia nel design che nella tecnologia con i suoi famosissimi subacquei certificati diver o gli Alpinist dedicati alla terra e all'alpinismo.

Molti degli orologi appartenenti a questa collezione si ispirano a modelli famosi che hanno fatto la storia e, in ogni caso, si tratta di orologi progettati per le condizioni estreme da un minimo di 200 mt di resistenza alla pressione o ai campi magnetici.

Molteplici linee sono presenti in questa collezione sia con movimenti meccanici a carica automatica, anche con funzione GMT, sia cronografi a carica solare.

Degni di nota gli orologi riedizioni del primo diver giapponese il 62MAS degli anni '60 o le iconiche casse Turtle al polso del capitano Willard nel film Apocalipse Now.

Tra le linee più amate e ricercate dai collezionisti ci sono i PADI in collaborazione con l'organizzazione di formazione subacquea più famosa al mondo e i Save the Ocean, orologi le cui vendite supportano numerosi istituti per la salvaguardia, la protezione e la ricerca a favore dell'ambiente e del cambiamento climatico.

Orologi prettamente sportivi quindi ma che hanno la peculiarità di poter essere indossati in ogni occasione per esaltare outfit sia casual che classici.

Orologi Seiko Presage



La collezione Presage è caratterizzata da un design classico ed elegante, ispirato all'arte e alla tradizione giapponese.

All'interno di casse dal design lineare possiamo trovare quadranti particolari con smalti dalle colorazioni intense e luminose caratteristica che separa questo brand da ogni altro.

Una menzione importante la meritano gli orologi dedicati ai cocktail realizzati allo Star Bar Ginza di Tokyo: ogni quadrante presenta i colori del drink a cui è dedicato.

Magnifiche anche le riedizioni dei suoi orologi iconici degli anni '60 con lo stile retrò così amato negli ultimi anni.

In linea con l'alto livello di eleganza tutti gli orologi Presage sono realizzati con movimenti meccanici automatici e sono ideali se indossati con un look classico o per occasioni importanti.

Orologi Seiko 5 Sports

La collezione di orologi Seiko 5 Sports è stata pensata sin dagli anni '70 per un utilizzo dinamico come la vita moderna, la linea si distingue per il suo logo 5S riportato in tutti i quadranti.

Montano movimenti di pregio realizzati in casa con 41 ore di riserva di carica pur mantenendo un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente.

I nuovi modelli in stile sub derivano dai suoi famosi diver con movimento automatico degli anni passati e la gamma è stata ampliata con quadranti soleil dai molteplici colori.

La nuova serie Field con cassa e quadranti che richiamano gli orologi militari ha già spopolato in tutte e versioni sia con bracciale in acciaio che con cinturino nato.

Potete trovare i modelli più richiesti dagli appassionati tra le sempre presenti limited edition o tra i modelli con funzione GMT. La resistenza è per tutti i modelli di 100 mt e ciò li rende adatti ad un utilizzo in acqua senza nessun problema.

Scegliere il miglior orologio Seiko per le tue esigenze dipende da diversi fattori. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a fare la scelta giusta ed esaltare la tua personalità!

Individua il tuo stile personale e le occasioni in cui indosserai l'orologio, se il tuo look prevalente è classico ed elegante, potresti optare per la collezione Presage.

La linea Prospex invece è più adatta ad outfit casual o per un utilizzo sportivo.

Considera le dimensioni e la forma dell'orologio che preferisci. Seiko offre una varietà di dimensioni che si possono adattare bene al tuo polso.

In ogni caso tieni conto che anche le casse con dimensioni generose quali ad esempio le casse Turtle si adattano perfettamente anche ai polsi più minuti.

Stabilisci un budget per il tuo acquisto, Seiko offre una vasta gamma di prezzi, dai modelli più accessibili a quelli di lusso.

Deciso il budget, cerca un orologio che soddisfi le tue esigenze senza superarlo.



Tenendo conto di questi fattori, sarai in grado di scegliere il miglior orologio Seiko per le tue esigenze e il tuo stile di vita.

Indossare un orologio Seiko significa portare con sé la perfezione giapponese al polso, che tu scelga un classico orologio Presage o un avventuroso orologio Prospex, sarai sicuro di indossare un capolavoro di ingegneria e design.