Definisci lo sguardo grazie all’Eyeliner e alla Matita Occhi

Per sottolineare lo sguardo e renderlo più intenso, nella nostra make-up routine non possono mancare l’eyeliner e la matita occhi.

Esistono eyeliner e matite occhi in diversi formati, ma quali sono quelli adatti a noi?

Ecco alcuni consigli su come sceglierli.

Caratteristiche e tipologie dell’eyeliner

Il nome “eyeliner” proviene dall’unione tra “eye” (occhio) e “liner” (tracciatore di linea). E infatti con l’eyeliner possiamo tracciare una linea, più o meno spessa, per sottolineare e intensificare il nostro sguardo.

Ha una formula fluida che permette all’applicatore di scivolare delicatamente sulla pelle, in modo da tracciare linee anche molto sottili e precise.

Può essere applicato sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore, ma mai dentro l’occhio.

Rispetto alla matita per gli occhi, permette una linea più precisa e decisa, ma anche un effetto più intenso.

Ne esistono di diverse tipologie:

● Punta a feltro: si tratta di una punta più grossa, che permette di fare un tratto molto deciso ed evidente. È perfetto da utilizzare se vogliamo fare la classica “codina” all’occhio;

● Punta sottile: per un risultato più minimal, possiamo utilizzare questa tipologia di eyeliner, che permette di tracciare linee sottili e delicate. È adatto per avventurarsi nei make-up elaborati con eyeliner grafici;

● A pennarello: si tratta di un eyeliner che permette di tracciare una linea molto precisa ed è facilmente modulabile. È un prodotto adatto per chi è alle prime armi, perché molto maneggevole;

● A pennello: è un eyeliner liquido che si applica col pennellino, da intingere nella boccetta. È un prodotto pensato per chi è più esperto e ha una buona manualità.

Caratteristiche e tipologie della matita occhi

La matita occhi è uno dei prodotti make-up indispensabili all’interno della nostra trousse di trucchi.

Si tratta, infatti, di un prodotto estremamente versatile, da poter utilizzare sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore, ma anche dentro l’occhio, per poter dare uno sguardo più intenso.

Grazie alla mina morbida, possiamo modulare il suo tratto a nostro piacimento, per correggere i difetti dei nostri occhi oppure per accentuarne i pregi.

La matita occhi può essere applicata diversamente a seconda della durezza della sua mina. Ecco le varie tipologie:

● Matita classica: si tratta della classica matita nera, dalla punta non troppo morbida, che va temperata periodicamente per poterla usare. Si tratta di un prodotto molto versatile, che traccia delle linee precise e può essere modulata a nostro piacimento;

● Kajal: è l’unica matita occhi che dovremmo utilizzare per truccare la rima interna dell’occhio, perché si presenta con una punta morbida, ma con un tratto deciso, fin dal primo passaggio;

● Matitone: si tratta di una matita più grossa, con una mina dalla consistenza abbastanza cremosa, da poter essere utilizzata anche come ombretto.

Come applicare perfettamente l’eyeliner

Innanzitutto, partiamo sempre da una pelle detersa, priva di impurità.

Per rendere più duraturo il make-up, possiamo applicare sugli occhi un primer.

Per un’applicazione perfetta, mettiamoci di fronte ad uno specchio, in una postazione abbastanza luminosa. Alziamo leggermente il mento, con lo sguardo in basso e la palpebra socchiusa, senza tirarla, altrimenti c’è il rischio di tracciare una linea storta.

Tracciamo delicatamente la linea col nostro eyeliner, seguendo la linea dell’occhio. Possiamo anche “azzardare” una codina, in modo da allungare lo sguardo e renderlo più intenso.

Se facciamo un errore, meglio non utilizzare lo struccante, perché andrebbe ad intaccare anche la base sottostante. Meglio utilizzare un cotton-fioc con un po’ di correttore.

Come applicare la matita occhi

Anche in questo caso, partiamo da una base perfettamente detersa e applichiamo un po’ di primer, se vogliamo un risultato più duraturo.

Utilizziamo una matita appuntita, in modo da poter tracciare una linea sottile e precisa. Se siamo alle prime armi, utilizziamo una matita morbida, che scorre più facilmente.

Iniziamo sempre con una linea sottile, per non sbagliare: la matita occhi, infatti, è un prodotto modulabile, che possiamo aggiustare “in corso d’opera”. Perciò, se ci accorgiamo che la linea è troppo sottile o vuota, possiamo andare a riempirla con un nuovo tratto o con un pennellino da sfumatura.