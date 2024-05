Bravata in piena notte a Biella, auto colpite e danneggiate nelle vie del centro

Una bravata che potrebbe costare molto cara ad alcuni giovanissimi biellesi. Sono circa 4, infatti, le auto in sosta lungo le vie del centro di Biella che, nella notte tra sabato e domenica, sarebbero state colpite e danneggiate da alcuni neomaggiorenni. Gli stessi avrebbero attratto l'attenzione dei residenti con urla e schiamazzi.

Inevitabile, a questo punto, la segnalazione alle forze dell'ordine di quella banda formata da 4/5 ragazzini. In breve tempo, gli agenti delle Volanti di Polizia gli hanno raggiunti e sottoposti ai controlli di rito.

Gli accertamenti sono in corso proprio per stabilire le responsabilità di ognuno ma due di loro rischierebbero una denuncia. Inoltre, è in corso di valutazione l'entità dei danni riportati sui mezzi parcheggiati. In un caso, sarebbe stato rotto uno specchietto laterale.