“Un viaggio gastronomico”: gli studenti dell’alberghiero in servizio sul treno storico

Gli studenti dell’Alberghiero di Varallo IPSEO G. Pastore hanno intrapreso, domenica 5 maggio, un viaggio enogastronomico sul treno storico. Accompagnati dalla Prof.ssa di Sala, Bianca Dilella, i ragazzi hanno svolto il servizio ristorazione sulla linea Novara – Varallo Sesia, a bordo della locomotiva a vapore.

L'esperienza, oltre alla possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite in aula, ha rappresentato un’opportunità per immergersi in un contesto affascinante, attraverso un’esperienza inusuale. Il percorso che attraversa la Valsesia è ricco di storia e paesaggi incontaminati, un’esperienza per chi viaggia, che ha il sapore d’un tempo.