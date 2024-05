Biella Jazz Club, riprendono i concerti del martedì: i prossimi appuntamenti FOTO

Al Biella Jazz Club, per il penultimo mese prima della pausa estiva, riprendono i concerti del martedì. Un gradito ritorno per martedì 7 maggio alle ore 21.30, 20 Strings “Gipsy Jazz”

20 Strings è un quartetto torinese formato da Alberto Palazzi alla chitarra, Maurizio Mazzeo alla chitarra, Andrea Garombo al contrabbasso e Vadim Turanosoff al clarinetto.

La band è attiva dal 2012 con centinaia di concerti in Italia e all’estero. Fondati dal chitarrista Maurizio Mazzeo, le altre corde sono la chitarra di Alberto Palazzi e il contrabbasso di Andrea Garombo. Durante questi anni di attività la band ha esplorato diverse sfumature del jazz manouche, dalle sue interpretazioni contemporanee alla musica tradizionale gitana, tenendo sempre centrale il riferimento a Django Reinhardt, fondatore del genere e grande fonte d’ispirazione per il mondo manouche.

Proprio dallo studio del repertorio e dello stile del grande chitarrista francese i 20 Strings decidono di soffermarsi sulle registrazioni che Django incise nella seconda metà degli anni 40, ed in particolare del 1947, registrazioni caratterizzate da un linguaggio improvvisativo per l’epoca innovativo e ancora oggi molto riconoscibile e un graffiante suono elettrico, novità per Django che fino alla breve collaborazione con Duke Ellington nel 1946 non era mai stato registrato con tali sonorità.

In questo contesto tra il 2018 e il 2019 nasce la collaborazione con Vadim Turanosoff, clarinettista di San Pietroburgo a sua musicista di grande esperienza nell’ambito jazz manouche e con numerose collaborazioni internazionali, anch’egli appassionato della musica di Django e del linguaggio musicale del quintetto dell’Hot Club de France.

Per martedì 14, invece, è atteso il trio del pianista milanese Alberto Barattini.