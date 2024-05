Anima e Cuore: 57 iscritti al concorso artistico-letterario del Fondo Edo Tempia.

«Non solo avete arricchito il mondo con l’arte ma avete aiutato persone meno fortunate, i malati di cancro»: con questo messaggio Simona Tempia, presidente del Fondo Edo Tempia, ha accolto nella sala conferenze della sede di via Malta i partecipanti al primo concorso letterario e artistico Anima e Cuore. La squadra che lo ha organizzato ha scelto di devolvere proprio ai progetti di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro dell’associazione biellese le quote di iscrizione dei 40 scrittori e 17 pittori che hanno preso parte alla competizione. La prima vittoria, quindi, è stata proprio del Fondo Edo Tempia, a cui è andata una donazione di 1.140 euro. Ma ci sono stati numerosi premi per le tre categorie in cui era articolato il concorso: poesia in lingua italiana e in dialetto e pittura. Molti dei concorrenti, qualcuno anche arrivato da lontano, hanno partecipato alla cerimonia. Accanto a loro c’era il resto della giuria che ha curato in particolare il giudizio sulle opere d’arte.

Ecco il lungo elenco dei premiati. Per la poesia in dialetto ha vinto Umberto Barbera, sandiglianese, con “Al barbun dal giardin püblic”, davanti al novarese Fabrizio Sguazzini e ad Attilio Rossi. Menzioni speciali sono andate ad Adriana Scagliola, Luigi Vaira, Giovanna Degrandi e Raimondo Rocchetti. Per la poesia in lingua italiana la prima classificata è stata Marina Doria con “T’amo madre mia”, un abbraccio in versi da una figlia che vede la mamma spegnersi lentamente per colpa dell’Alzheimer. Ai posti d’onore si sono piazzati Alessandra Mancini e Luciano Finotello. Hanno meritato la menzione Maurizio Peveraro e Luca Mantio. In questa categoria hanno ricevuto un particolare riconoscimento letterario Cecilia Arzone, Monica Barboni, Laura Romano, Anna Maria La Cognata e Davide Cerruti. Per la sezione artistica il primo premio è andato a Rosario Annunziata davanti ad Antonio Ronzoni e a Tsvetelina Duhlenska. Quattro le opere menzionate, i cui autori sono Antonella Motta, Gianni Depaoli, Carla Scagliaschi e Alessio Baldon. Lo speciale premio Fondo Edo Tempia arte 2024 è andato a Paola Gallo, Rino Fiore e Crescenzo Livadoti.