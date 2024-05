Gattinara, ultimi preparativi per l’edizione 2024 di ROSA E ROSSO DI MAGGIO

Si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi per l’edizione 2024 di Rosa e Rosso di Maggio, l’ormai tradizionale appuntamento che Gattinara organizza l'ultimo fine settimana di maggio in concomitanza con l’iniziativa nazionale “Cantine Aperte”, promossa dal Movimento Turismo del Vino.

Anche quest'anno sono tantissimi gli eventi e le iniziative che arricchiranno Rosa e Rosso di Maggio, sabato 25 e domenica 26 maggio, la due giorni sarà, infatti, caratterizzata da una serie di iniziative volte a promuovere il territorio, le sue eccellenze enogastronomiche e il turismo. Questa edizione rientra anche nelle iniziative previste per la Città Europea del Vino, infatti, Gattinara insieme ad altri 19 Comuni di Alto Piemonte e Gran Monferrato ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di CITTÀ EUROPEA DEL VINO 2024. “Rosso di Maggio” è stato ideato nel 2011 dal Sindaco Daniele Baglione, con l’intento di creare un altro momento dell’anno che stimolasse il flusso turistico sul territorio all’insegna del buon bere, come accade tradizionalmente a settembre con la Festa dell’Uva. Dal 2017 la Manifestazione si è ingrandita prendendo il nome di “Rosa e Rosso di Maggio” e prevendendo due giorni di festa in tutto il Centro Storico gattinarese.

La “ricetta” del successo collaudata dal Comune si caratterizza per il binomio enogastronomia e intrattenimento, con la possibilità per i visitatori di fare tappa nelle diverse cantine, divertirsi, passeggiare nelle vie del centro, tra i banchi del mercatino, con la possibilità di entrare nei negozi, per l’occasione aperti e degustare i grandi vini del territorio nell’Enoteca Regionale. Si parte sabato 25 maggio al mattino, alle 10.00, con l’apertura in Villa Paolotti della mostra d’arte CONTEMPORANEA (inaugurata sabato 18 maggio) e poi dalle 14.30 il centro storico si anima con i mercatini, appuntamenti musicali e stand gastronomici fino domenica sera. Alle 14.30 di sabato, visto il grande successo delle precedenti edizioni, da Villa Paolotti prenderà il via la CACCIA AL TESORO “An gir par al pais”, aperta a tutti, grandi, piccoli e famiglie, con un percorso studiato per scoprire luoghi nascosti e particolari della città.

E poi il "Balconi tour", un altro momento imperdibile sia di sabato che domenica e numerosi altri momenti di intrattenimento: non mancheranno, infatti, le esibizioni live, il dj set serale e, in Piazza Paolotti CENTO BATTERIE, un suggestivo spettacolo di decine di batterie che all’unisono accompagnano il gruppo guida. Un’iniziativa d’interesse non solo per gli appassionati di musica. Domenica 26 maggio, a partire dalle 10.00 del mattino il centro storico sarà animato con musica, mercatini, stand Enogastronomici e, alle ore 16.00, in Piazza Italia, la SFILATA DI MODA con i negozi di abbigliamento della Città. Per tutta la giornata si susseguiranno spettacoli di giocoleria, musica e un concerto nella piazza centrale chiuderà questa edizione di Rosso di Maggio.

«Nel 2024 siamo “Campioni d’Europa” e Rosa e Rosso di Maggio sarà un Week-end ricco di eventi che celebra questo riconoscimento con i nostri grandi vini – commentano il Sindaco Maria Vittoria Casazza e Daniele Baglione, che ha la delega alle manifestazioni. Le iniziative, come sempre, sono pensate per tutti: dai bimbi, ai ragazzi, alle famiglie fino agli appassionati d’arte e di musica. “Rosa e Rosso di Maggio” è diventato un evento importante per la nostra Città e per le nostre attività e anticipa “LUVA®” che sarà tra 100 giorni, quest’anno, il 6-7-8 settembre. A quanti hanno contribuito all’organizzazione va il nostro grazie più sentito per la disponibilità e per la fattiva collaborazione».

Il programma della manifestazione è disponibile sul sito www.visitgattinara.it