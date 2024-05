Nonnolimpiadi 2024: Coinvolti anche gli ospiti di Casa Albert a Viverone e de “Il Giardino” di Ronco

Pronte a partire le “NonnOlimpiadi” per tutte le 80 residenze per anziani italiane gestite da Sereni Orizzonti: dal 13 maggio 2024 le Rsa italiane del Gruppo hanno dato inizio a due settimane di giochi “olimpici” per la Terza Età, interamente dedicate all’inclusività motoria e al divertimento degli ospiti.

Nell’anno delle Olimpiadi 2024 di Parigi, Sereni Orizzonti lancia così il progetto fisio-educativo su scala nazionale, che coinvolgerà più di 5.000 ospiti delle regioni in cui il Gruppo è presente.

Dalla prossima settimana le Rsa Sereni Orizzonti di Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sardegna e Sicilia si animeranno di giochi e gare psicomotori volti a promuovere la socialità, le abilità fisiche e una sana competizione.

Le attività del programma psico-pedagogico sono il risultato del lavoro e della collaborazione tra animatori, educatori e fisioterapisti di ogni residenza. Primo fra gli obiettivi delle NonnOlimpiadi, automatizzare le capacità motorie residue di ciascun paziente: gli sport riadattati, tra cui percorsi a slalom tra i birilli, bocce all’aperto, pallacanestro, tiro al bersaglio e bowling, sono stati pensati per far acquisire maggiore sicurezza e autostima agli ospiti, ripristinando così la fiducia nei propri movimenti.

Le équipe delle residenze ci spiegano che: «gli anziani stanno riscoprendo anche il loro spirito agonistico. L’intento è di promuovere il benessere degli anziani ospiti della casa di riposo, lavorando sulla tolleranza alla frustrazione e alle emozioni negative rendendoli maggiormente resilienti. Ogni struttura ha personalizzato la giornata: c’è chi ha ideato a divertenti classifiche, chi ha realizzato magliette e medaglie brandizzate “NonnOlimpiadi”, chi ha pensato ad una telecronaca fatta direttamente dagli ospiti-spettatori e, infine, chi ha coinvolto associazioni sportive attive sul territorio».

«Migliorare la qualità di vita degli ospiti affinché, seppur con capacità motorio-cognitive residue ridotte, possano sempre vivere al massimo delle proprie possibilità: è l’obiettivo di questo progetto nazionale, in cui si uniscono fisioterapia e attività di animazione. Ogni ospite sarà a suo modo vincitore, grazie alla motivazione e alla fiducia riacquisite nel proprio corpo» - ha dichiarato Mario Modolo, direttore generale di Sereni Orizzonti.

In Piemonte, per la Rsa “Il Giardino” di Ronco Biellese gli ospiti si sono scontrati in tornei di tiro al bersaglio e pallacanestro. Nell’altra residenza biellese Sereni Orizzonti - Rsa “Casa Albert” di Viverone – i giochi sono iniziati con gare a quattro squadre di “canestro colorato”, freccette e tiro al bersaglio; per le premiazioni medaglie confezionate dagli ospiti nei laboratori creativi settimanali.