Roppolo, giornata di esercitazioni con la Protezione Civile: ecco il programma completo

Si svolgerà sabato 18 maggio, a Roppolo, l'esercitazione della Protezione Civile. La popolazione è invitata a partecipare alla presentazione delle attività e dei nuovi strumenti tecnologici per migliorare la risposta del sistema in caso di calamità. Tutti i volontari del coordinamento parteciperanno alle operazioni, in programma dalle 9 alle 13.

Si comincia con i diversi comportamenti da adottare in caso di emergenza alla piazza del Mercato. Poi seguiranno varie prove, con la presentazione del sistema FASTER e la ricerca di persone scomparse. Sarà presente anche il gruppo cinofilo, con una squadra di droni tra il colle del Castello e il colle San Giacomo.