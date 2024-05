Cervo: ruspe al lavoro sotto il ponte di Chiavazza per la messa in sicurezza del torrente, FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Sono iniziati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza del torrente sotto il ponte a Chiavazza, tra via Milano e via Serralunga. Il progetto, del valore di circa 1 milione di euro, punta alla protezione degli argini per scongiurare il rischio alluvioni. Il bando è stato pubblicato dal Comune a febbraio e al momento due sono le ditte che si stanno occupando dell'intervento.

Obiettivo del progetto è il rifacimento della scogliera che si trova lungo la sponda sinistra del torrente Cervo, a valle del ponte di Chiavazza, per scongiurare il rischio alluvioni. Al momento la scogliera in questione è infatti erosa dal tempo e dall'acqua ed è necessario sistemarla. Per questo motivo le ditte al lavoro per evitare il peggio on occasioni di grandi piogge sarà realizzata una nuova scogliera, per una lunghezza di 200 metri, in aggiunta a quella già presente.

L’appalto è finanziato con i fondi del PNRR a valere sulla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.1 “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, per il quale sono stati stanziati complessivamente 2,49 miliardi di euro.

La durata del cantiere da contratto è di 180 giorni dalla consegna del lavori.