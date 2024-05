Pollone: in Burcina un mese di iniziative dedicate all'arte.

Cascina Emilia, sede operativa dell'Ente G.A.P. Ticino Lago Maggiore, all'interno del Parco Burcina “Felice Piacenza” ospiterà nel mese di maggio una serie di iniziative dedicata all'arte.

Si partirà il 5 maggio con l'inaugurazione alle ore 17:45 della mostra di pittura botanica “VISIONI: Natura illustrata” a cura di Diana Carolina Rivadossi.

La mostra resterà aperta sino al 26 maggio, ogni domenica, dalle ore 15:00 alle 18:00. Ingresso gratuito.

Il Parco Burcina, situato sul colle omonimo nei Comuni di Biella e Pollone, si dipinge ogni anno di mille colori in primavera e in estate, grazie alle splendide fioriture di un’incredibile varietà di specie, proseguendo in uno spettacolare foliage autunnale. Un luogo che ben si presta ad essere raccontato attraverso l'arte pittorica.

Tutte le iniziative hanno il patrocinio della Provincia di Biella, Comune di Pollone, ATL Terre Alto Piemonte e sono inserite nell'ambito del programma culturale presentato dall'Ente di gestione Ticino Lago Maggiore, che si occupa di oltre 20 aree protette nel quadrante nord orientale del Piemonte, fra queste le aree biellesi di Baraggia, Bessa e Burcina.