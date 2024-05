Rhythmic School da manuale nella seconda prova del regionale FGI Silver LB.

Nel week-end, Il palazzetto dello sport di Candelo è stato teatro della seconda prova del campionato regionale FGI Silver LB, in cabina di regia lo staff di volontari RS che ha organizzato con la consueta competenza e professionalità la due giorni di gare. Si sono avvicendate sulle pedane del PalaCandelo ben 260 atlete in rappresentanza di 40 associazioni, fra Piemontesi e Valdostane. Al termine della competizione molta soddisfazione in casa Rhythmic School. Giorgia Maria Bonifacio, nella categoria LB1 J3, con due ottime esecuzioni al cerchio ed alle clavette ha ottenuto la vittoria, confermando il risultato della prima prova, con ampio margine sulle avversarie. Molto buone anche le prove delle altre atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya: Alice Cola, in gara nella categoria LB2 J1, ottiene la medaglia d’ argento, migliorando il terzo posto della prima prova, effettuando le routine alla palla ed al nastro; mentre Ginevra Lanza è ottima quarta, a 0,10 dal terzo posto, nella combattutissima categoria LB1 A4, portando in gara gli esercizi al cerchio ed alle clavette. Ha gareggiato in LB1 A1, effettuando fune e clavette, la giovanissima Matilde Agostino che ha ottenuto l’ottavo posto su un novero di una quarantina di atlete. Hanno accompagnato le ginnaste in gara le tecniche Arianna Prete, Mariia Nikitchuk e la DT Tatiana Shpilevaya che commentano i risultati ottenuti dalle loro assistite: “le nostre atlete si sono distinte particolarmente ottenendo dalla giuria ottime valutazioni, sempre ai vertici delle classifiche. Giorgia ha vinto, Alice è seconda e Ginevra quarta, ma con uno scarto veramente minimo dal terzo posto. Matilde, alla sua seconda gara, ha dimostrato un’ottima conduzione di gara, nonostante l’età (8 anni), facendo intravedere potenzialità che, con un lavoro costante ed attento, potrebbero riservarle ottime soddisfazioni in futuro”.

Prossimo impegno per la Rhythmic School nel fine settimana a Cameri (NO) per la disputa della seconda prova del campionato regionale di Ginnastica Ritmica FGI di Serie D e di Insieme; in campo per la Rhythmic School tre squadre in serie D e due coppie nel campionato di Insieme.