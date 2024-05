Addio al calcio per l'ex Roma e bandiera del Vigliano Valerio Virga: “ Il mio futuro? Allenare”

“Avrei voluto che questo giorno non arrivasse mai. È stato un lungo viaggio, conserverò nel cuore le sfide e le esperienze vissute in tutti questi anni”. Trattiene a stento la commozione la bandiera del Vigliano, Valerio Virga, che annuncia ufficialmente il proprio addio al calcio giocato.

Quasi 30 anni di attività che ha preso il via nelle giovanili del Monterotondo. Poi, la grande occasione: l'approdo alla Roma, dove raggiunge la Primavera (con la vittoria del campionato 2004-05) e la prima squadra, con il debutto in Serie A a 18 anni in Udinese-Roma. Con i giallorossi colleziona diverse presenze, compresa una rete in Coppa Italia e un'apparizione in Champions League contro il Valencia. Lasciata la capitale nel 2013, dopo alcune esperienze a Grosseto e Cosenza, Virga riparte dalle serie minori vestendo le maglie di Aprilia, Monterotondo, Santhià, Omegna, Borgosesia, Biellese e infine Vigliano, dove milita per 5 stagioni.

“Sono contento di chiudere la mia carriera da calciatore al Vigliano di Paolo Daniele - confida - Mi sento in famiglia e sono molto legato a questi colori. Ho grande amore per questa società. Non mi era mai capitato di provare un sentimento di attaccamento così forte. Il mio futuro? Mi vedo ancora nel calcio, seduto in panchina ad allenare”.

Un grande abbraccio gli arriva anche dal presidente giallorosso: “Siamo fieri di avere avuto un giocatore dalle splendide doti tecniche e umane come Valerio. Sarà onorato al meglio nella manifestazione sportiva che abbiamo in mente per domenica 26 maggio, al Comunale di Vigliano Biellese”.

Alle 14.30, infatti, avrà inizio un triangolare con squadre del settore giovanile mentre alle 18 la prima squadra del Vigliano affronterà la compagine formata dagli ex compagni dello stesso Virga. Infine, festa finale con tutto il gruppo.